Turista chileno devuelto por rayados en pasaporte logra que su entrada a Costa Rica sea válida tras apelación

Un ciudadano chileno fue devuelto a su país tras ser impedido de ingresar a Costa Rica debido a irregularidades en su pasaporte, que presentaba rayados hechos por su sobrina. Este incidente ocurrió el 1 de diciembre del año pasado en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en San José, y ha cobrado relevancia esta semana tras ser discutido en la Sala Constitucional de Costa Rica.

Según informa The Tico Times, el hombre llegó al aeropuerto costarricense, pero las autoridades migratorias consideraron que los rayones en su pasaporte invalidaban el documento. A pesar de que el afectado había pasado sin inconvenientes los controles migratorios en Panamá, donde hizo escala, su entrada a Costa Rica fue denegada. En su defensa, el ciudadano presentó un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional, argumentando que la negativa a su ingreso vulneraba sus derechos como viajero y contravenía las leyes del consumidor, al no existir una justificación suficiente para su exclusión.

La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica defendió su decisión, afirmando que actuaron conforme a la Ley General de Migración y Extranjería y al Reglamento de Control Migratorio, que les otorga la facultad de negar la entrada a cualquier persona cuyo documento no cumpla con los requisitos establecidos. Sin embargo, el caso fue llevado a la Sala IV, donde se determinó que los rayados en el pasaporte no invalidaban automáticamente el documento, siempre y cuando no afectaran la identificación del portador.

La Sala Constitucional concluyó que los rayones no estaban ubicados en la página de datos de identificación y fotografía del ciudadano, lo que permitió que se reconsiderara su situación. En un reciente pódcast, el mandatario costarricense mencionó el caso, señalando que si el afectado decide intentar ingresar nuevamente al país, su entrada será aceptada, ya que los motivos de exclusión relacionados con los rayados en su pasaporte no serán tomados en cuenta.

Este incidente ha puesto de relieve la importancia de la correcta presentación de documentos de viaje y las implicaciones que pueden surgir de irregularidades menores, así como la complejidad de las relaciones familiares que pueden influir en situaciones de este tipo.