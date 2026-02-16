Isabel Pantoja enfrenta posible regreso a prisión por millonaria deuda con la Agencia Tributaria española

La cantante española Isabel Pantoja enfrenta la posibilidad de regresar a prisión debido a una deuda millonaria con la Agencia Tributaria, que asciende a 1.010.000 euros, equivalente a más de mil millones de pesos chilenos.

Según diversos medios de comunicación, la deuda ha estado pendiente durante años y ha llevado a la artista a una situación financiera crítica. La Agencia Tributaria es el organismo encargado de la gestión de impuestos en España, y la falta de pago ha generado complicaciones legales para Pantoja. En el pasado, la intérprete ya cumplió una condena de 14 meses en la cárcel de Alcalá de Guadaíra por blanqueo de capitales, en el marco del caso Malaya.

La situación se agrava con la inminente subasta de Cantora, la propiedad que pertenecía a su fallecido esposo, Francisco Rivera “Paquirri”, que ha sido embargada por el banco KutxaBank tras cinco años de impago de una hipoteca mensual de 12.000 euros. Esta deuda ha crecido hasta alcanzar un total de 2,2 millones de euros, lo que ha dejado a Pantoja sin activos para afrontar su obligación con Hacienda.

Luis Pliego, director de Lecturas, comentó sobre la situación: “El plazo ya se ha acabado, porque ya no tiene la finca; pertenece al banco. La Agencia Tributaria ahora mismo no tiene dónde reclamar ese dinero y los aplazamientos que le habían dado han vencido”. Esto implica que, sin propiedades que ofrecer como garantía, la artista se encuentra en una posición legal complicada.

La deuda de Pantoja no solo representa un problema financiero, sino que también podría acarrear consecuencias penales, ya que en España el incumplimiento de obligaciones fiscales puede ser considerado un delito, con penas que oscilan entre uno y cinco años de prisión. Sin embargo, si logra saldar la deuda, podría evitar mayores problemas legales.

En medio de esta crisis, se ha mencionado que una serie biográfica sobre su vida podría ser una posible solución para generar ingresos y evitar juicios. Este proyecto no se trata de un simple tributo o espectáculo, sino de un montaje escénico con una narrativa estructurada y un elenco profesional que busca abordar la figura de Michael Jackson desde una perspectiva emocional y humana.