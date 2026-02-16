Barack Obama sorprende al afirmar que los extraterrestres son reales y no están en Área 51

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha generado un gran interés a nivel mundial tras afirmar que los extraterrestres son entidades reales durante un pódcast con el periodista Brian Tyler Cohen.

Durante la conversación, Obama fue cuestionado sobre la existencia de vida extraterrestre, a lo que respondió: “Son reales, pero yo no los he visto”. Esta declaración se produjo en un contexto donde el exmandatario también desestimó la idea de que los extraterrestres estén siendo ocultados en la famosa base militar Área 51, afirmando que no hay instalaciones subterráneas a menos que exista una gran conspiración que involucre incluso al presidente de EE.UU..

La conversación se volvió viral, especialmente después de que Obama compartiera en Instagram que no ha encontrado suficientes evidencias para creer que los extraterrestres hayan hecho contacto con la humanidad durante su tiempo en el cargo. Sin embargo, reconoció que, dado el vasto universo, es “muy probable que esas entidades estén ahí afuera”.

Este tema no es nuevo, ya que en 2013 la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por el presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950. Esta instalación ha sido objeto de especulaciones sobre su posible conexión con seres de otros mundos, ya que fue utilizada para pruebas del avión espía U-2, diseñado para volar a grandes altitudes y cubrir largas distancias.

Las declaraciones de Obama han reavivado el interés público en la posibilidad de vida extraterrestre y en los secretos que podrían estar ocultos en instalaciones militares como el Área 51.