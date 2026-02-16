BCI Seguros lanza el nuevo SOAP 2026, asegurando mayores coberturas y acceso anticipado para conductores

A pocas semanas de que finalice el plazo para obtener el permiso de circulación, BCI Seguros ha reanudado la oferta de su seguro obligatorio, conocido como SOAP, adaptándose a los nuevos estándares legales establecidos por la Ley N° 21.797, también conocida como Ley Jacinta. Este nuevo marco legal, que comenzará a regir el 31 de marzo, eleva las coberturas mínimas del seguro, aumentando así la protección en caso de accidentes de tránsito.

La Ley Jacinta introduce mejoras significativas en las coberturas por fallecimiento, incapacidad y gastos médicos, lo que ha llevado a un ajuste en los precios del seguro en toda la industria. Según BCI Seguros, las alzas de precios no son resultado de decisiones individuales de las compañías, sino que son consecuencia directa de la nueva normativa que afecta a todos los actores del mercado.

BCI Seguros ha sido una de las primeras aseguradoras en habilitar la contratación del nuevo SOAP 2026, junto con Zenit, lo que permite a los conductores acceder a este seguro obligatorio en un momento crucial para la obtención del permiso de circulación. La póliza ya está disponible en la página web de BCI Seguros, con un costo de $9.730 para automóviles, y permite a los usuarios cotizar y contratar el seguro de manera sencilla y rápida.

El nuevo SOAP ofrece cobertura a los conductores, ocupantes y terceros involucrados en un accidente de tránsito, garantizando protección en caso de muerte, incapacidad o gastos médicos. Michel Delgado, gerente comercial de BCI Seguros, destacó la importancia de esta reanudación, afirmando: “La Ley Jacinta elevó el estándar del SOAP para toda la industria, y en BCI Seguros nos preparamos para habilitarlo con rapidez y claridad para las personas. Nuestro foco fue asegurar continuidad en la contratación y una experiencia simple de compra, explicando de manera transparente por qué la póliza incorpora mayores coberturas y, por lo mismo, un ajuste de precio. En un momento clave para el permiso de circulación, lo importante es que los conductores puedan acceder oportunamente a un SOAP”.

Con la implementación de este nuevo estándar, los conductores en Chile pueden ahora acceder a un seguro obligatorio que ofrece mayores niveles de protección, en cumplimiento con la normativa vigente. La reanudación del SOAP 2026 representa un avance significativo en la seguridad vial y la protección de los usuarios en el país.