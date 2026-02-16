Mega desmiente acusaciones de Di Mondo y evalúa acciones legales por declaraciones en Primer Plano

El canal Mega ha emitido un comunicado en respuesta a las acusaciones del socialité Di Mondo, quien reveló que fue diagnosticado con VIH positivo antes de su participación en el programa “El Internado”. Según Di Mondo, esta condición fue la razón por la que el canal decidió no permitir su ingreso al reality show.

En el programa de farándula “Primer Plano” de Chilevisión, Di Mondo, cuyo nombre real es Edmundo Huerta Cordero, afirmó que el canal lo descalificó tras su diagnóstico. En respuesta, Mega desmintió categóricamente estas afirmaciones, asegurando que “las producciones de Megamedia se ajustan rigurosamente a diferentes protocolos que buscan respetar la privacidad y dignidad de sus participantes”. El canal enfatizó que nunca hubo discriminación en el proceso de selección y que Di Mondo optó por no participar en el programa a pesar de las invitaciones.

El comunicado de Mega también subrayó que la empresa actúa bajo estrictos estándares éticos y legales, y que han manejado adecuadamente situaciones similares en el pasado. “Megamedia lamenta y rechaza las imputaciones del señor Huerta, las que son falsas, infundadas y buscan crear un escenario comunicacional lejano a la realidad”, indicaron desde el canal.

Además, Mega aclaró que la situación migratoria de los participantes de sus producciones está completamente regularizada y que cumplen con todos los trámites legales requeridos. En el cierre del comunicado, el canal expresó su compromiso con la integridad de sus profesionales y su prestigio corporativo, reservándose el derecho de tomar acciones legales si lo consideran necesario.