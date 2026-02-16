Mega responde a Di Mondo: “Acusaciones de discriminación por VIH son falsas y sin fundamento”

Di Mondo, conocido fashionista chileno, reveló en el programa ‘Primer Plano’ que es portador de VIH, lo que, según él, fue la causa de su exclusión del reality ‘El Internado’ de Mega. La noticia fue emitida la noche del domingo, generando un gran revuelo en el ámbito del espectáculo y la farándula nacional.

El 3 de febrero, Di Mondo, cuyo nombre real es José Huerta, presentó una demanda contra el canal Mega, alegando discriminación por su condición de salud. En su declaración, el fashionista expresó que su diagnóstico fue un factor determinante en la decisión de la producción de no permitirle participar en el programa.

En respuesta a estas acusaciones, Megamedia, la empresa matriz de Mega, emitió un comunicado en el que desmintió las afirmaciones de Di Mondo. Según el canal, “la producción le manifestó de manera oficial y reiterada su intención de que se incorporara a dicho programa, cumpliendo con los protocolos y sin ninguna discriminación de por medio”. Además, el canal indicó que fue el propio Huerta quien decidió no aceptar la invitación para participar en el reality.

Megamedia también defendió sus prácticas, asegurando que sus producciones se ajustan a “diferentes protocolos que buscan respetar la privacidad y dignidad de sus participantes, actuando siempre bajo estrictos estándares éticos y legales”. En su comunicado, la estación lamentó y rechazó las imputaciones de Di Mondo, calificándolas de “falsas e infundadas”.

Por otro lado, el canal abordó también las preocupaciones expresadas por Di Mondo sobre su situación migratoria, afirmando que “la condición de los participantes de nuestras producciones en desarrollo se encuentra absolutamente al día, con los trámites migratorios requeridos y dentro de las normas legales vigentes”.

La controversia ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación, donde se discute la responsabilidad de los medios en la inclusión de personas con VIH y la importancia de la no discriminación en el ámbito laboral y de entretenimiento.