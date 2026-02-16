¡La competencia se intensifica!: Conoce los primeros resultados de los Reyes del Festival de Viña 2026

A menos de una semana para el inicio del Festival de Viña 2026, la competencia por los Reyes del Festival se intensifica, con un primer cómputo que revela una participación masiva de casi medio millón de votos. Este evento, que se llevará a cabo del 20 al 25 de febrero, ha generado gran expectativa entre los fanáticos, quienes tienen la oportunidad de elegir a sus artistas favoritos para la votación final.

El próximo viernes 20 de febrero se realizará un segundo y último cómputo, que determinará a los 10 finalistas que competirán por el título de Reyes del Festival. En esta etapa de votación popular, los fanáticos pueden elegir entre 26 candidatas a Reina y 31 candidatos a Rey. Solo los 10 hombres y 10 mujeres más votados avanzarán a la siguiente fase, donde la prensa acreditada tendrá la última palabra.

Entre los candidatos destacados se encuentran artistas de renombre como Mon Laferte, Gloria Estefan, Juanes y Yandel, así como figuras del entretenimiento local como Karen Doggenweiler y Fernando Godoy. La lista de participantes incluye a:

Skarleth Labra (Chilevisión)

(Chilevisión) Karla Melo (Zapping TV + Prensa Chilena)

(Zapping TV + Prensa Chilena) Nmixx (Artista Festival)

(Artista Festival) Mon Laferte (Artista Festival)

(Artista Festival) Ignacia Michelson (Visión Plus TV)

(Visión Plus TV) Karen Doggenweiler (Animadora Festival)

(Animadora Festival) Titi García Huidobro (Tevex)

(Tevex) Gloria Estefan (Artista Festival)

(Artista Festival) Joy (Artista Festival)

(Artista Festival) Alejandra Isaacs Vega (Marga Marga TV + Giro Visual)

Y en la categoría masculina:

Matteo Bocelli (Artista Festival)

(Artista Festival) Pablo Chill-E (Artista Festival)

(Artista Festival) Juanes (Artista Festival)

(Artista Festival) Fernando Godoy (Animador Festival)

(Animador Festival) Pastor Rocha (Artista Festival)

(Artista Festival) Milo J (Artista Festival)

(Artista Festival) Yandel (Artista Festival)

(Artista Festival) Paulo Londra (Artista Festival)

(Artista Festival) Emanuel Noir (Ke Personajes)

(Ke Personajes) Diego “Pánico” Espinoza (Todo Se Sabe + Vive)

Los fanáticos tienen hasta el lunes 23 de febrero a las 23:59 horas para votar por sus artistas o influencers favoritos. Para participar, deben ingresar a LaHora.cl y hacer clic en los banners que los redirigirán al sitio de votación. Esta es una oportunidad única para que los seguidores de la música y el espectáculo apoyen a sus favoritos en uno de los festivales más emblemáticos de América Latina.