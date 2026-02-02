Festival de Viña 2026: Conoce las fechas y humoristas que harán reír en cada jornada del evento

Este lunes se anunciaron los seis humoristas que participarán en el Festival de Viña del Mar 2026, junto con las fechas de sus presentaciones en la Quinta Vergara.

Los comediantes seleccionados para esta edición son Stefan Kramer, Rodrigo Villegas, Esteban Düch, Asskha Sumathra, Piare con Pe y Pastor Rocha. Cada uno de ellos aportará su estilo único al festival, que se llevará a cabo del 22 al 27 de febrero de 2026.

La inauguración del festival, programada para el domingo 22 de febrero, contará con la actuación de Stefan Kramer, un reconocido imitador que ha participado en ediciones anteriores en 2008, 2018 y 2020. En esta ocasión, se presentará junto a la cantante Gloria Estefan y el tenor Matteo Bocelli.

El lunes 23 de febrero, Rodrigo Villegas, quien ya ha tenido éxito en el festival en 2017 y 2023, subirá al escenario. Este comediante es conocido por sus personajes icónicos, como Mathiu y el Máquina, y compartirá la noche con los Pet Shop Boys y Bomba Estéreo.

El martes 24 de febrero, el humorista venezolano Esteban Düch, que ha estado en Chile durante una década, hará su debut en el festival. Düch, que ha destacado por su humor adaptado al público chileno, se presentará junto a Jesse y Joy y Nmixx.

El miércoles 25 de febrero, Asskha Sumathra, la primera transformista en actuar en Viña, se presentará tras haber ganado el concurso Coliseo. Su actuación será parte de una noche que incluirá a Juanes y Ke Personajes.

El jueves 26 de febrero, Piare con Pe, quien se destacó como la primera mujer en ganar el Festival de Talca, hará su debut en Viña. Se presentará junto a Mon Laferte y Yandel Sinfónico.

Finalmente, el viernes 27 de febrero, Pastor Rocha, un comediante que ha ganado popularidad en redes sociales por sus parodias de personajes evangélicos, cerrará el festival. Recientemente, Rocha recibió el Copihue de Oro y se presentará junto a Paulo Londra, Pablo Chill-E y Milo J.

