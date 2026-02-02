Pamela Díaz revela su sorprendente vida sexual durante la soltería y deja a Karla Constant sin palabras

Karla Constant y Pamela Díaz compartieron anécdotas sobre sus vidas amorosas en una reciente entrevista, donde la soltería y la intimidad fueron temas centrales.

Durante una conversación en el programa “Sin editar”, Karla Constant indagó sobre la situación sentimental de Pamela Díaz, quien reveló que actualmente se encuentra soltera y no está involucrada en ninguna relación amorosa. En un tono humorístico, Constant preguntó a Díaz si había experimentado una “sequía sexual” durante su tiempo de soltería, a lo que Díaz respondió con una risa y aclaró que, aunque no estaba en una relación formal, había tenido algunas aventuras.

Díaz, conocida como “La Fiera”, compartió que hubo un periodo en su vida en el que estuvo seis meses sin pareja y sin relaciones íntimas. “¿Pero te habías muerto?”, bromeó Constant, a lo que Díaz respondió que no le gustan mucho los “juguetitos” y que su vida sexual era más bien esporádica.

La conversación se tornó más divertida cuando el equipo detrás de cámaras recordó que en el reality “Tierra Brava”, Díaz había sido vista besándose con Jhonatan Mujica. Sin embargo, la presentadora minimizó el incidente, afirmando que “eso no es nada, no se cuenta”.

Este no es el primer comentario de Díaz sobre su vida amorosa y su periodo de abstinencia. En 2019, durante una entrevista en “Viva la pipol” de CHV, también había mencionado que la crisis actual le había restado el interés por la intimidad, señalando que “es lo que menos me interesa”.

Las declaraciones de Díaz reflejan una apertura sobre su vida personal, un tema que ha captado la atención de sus seguidores y que continúa generando interés en el mundo del espectáculo.