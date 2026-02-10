SII denuncia a empresarios chinos por fraude tributario millonario a través de empresas fantasma en Valdivia

El Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile ha presentado una querella criminal contra dos empresarios de nacionalidad china, acusados de un presunto fraude tributario que podría superar los 310 millones de pesos. La acción judicial fue interpuesta por la Dirección Regional del SII ante el Juzgado de Garantía de Valdivia, donde se alega que los imputados operaban una red de al menos 20 empresas sin actividad real, utilizadas para emitir documentos tributarios falsos con el fin de disminuir ilegalmente su carga impositiva.

Según la información recopilada por el SII, los empresarios habrían incrementado artificialmente sus créditos fiscales de IVA entre febrero de 2023 y junio de 2024, lo que resultó en un perjuicio fiscal de más de 128 millones de pesos. Además, se detectó que presentaron declaraciones de costos y gastos falsos en sus impuestos a la renta correspondientes a los años tributarios 2024 y 2025, lo que generó un daño adicional que supera los 182 millones de pesos.

La investigación reveló un patrón coordinado entre las empresas involucradas, muchas de las cuales compartían las mismas direcciones IP para emitir facturas y presentar declaraciones. Al verificar los domicilios registrados, se constató que correspondían a oficinas virtuales, sin evidencia de actividad comercial, personal contratado, ni infraestructura operativa.

Asimismo, cruces de información con la Tesorería General de la República y el Servicio Nacional de Aduanas confirmaron que ninguna de las empresas investigadas había realizado pagos de impuestos aduaneros ni operaciones de importación durante el período en cuestión.

Desde el SII se ha señalado que este tipo de querellas son fundamentales para proteger el sistema tributario y sancionar conductas que afectan el interés fiscal, en línea con lo estipulado en el artículo 97 N°4 del Código Tributario, que se refiere al uso malicioso de créditos fiscales y declaraciones falsas.