Incendio forestal consume vegetación en Parque Los Reyes de Santiago mientras autoridades investigan su origen y causas

Un incendio de grandes proporciones se desató en el Parque Los Reyes, en Santiago, afectando la vegetación del área sin reportar heridos.

El siniestro ocurrió el domingo por la tarde, específicamente entre la avenida Ricardo Cumming y Presidente Balmaceda, donde las llamas consumieron parte de la flora del parque, un espacio público emblemático de la capital chilena. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas fatales ni heridos a causa del incendio.

En respuesta a la emergencia, ocho compañías de bomberos se movilizaron al lugar, junto con voluntarios que se ofrecieron para ayudar en las labores de extinción del fuego. La magnitud del incendio generó una densa columna de humo que fue visible desde varios puntos de Santiago, lo que llevó a muchos ciudadanos a compartir imágenes y relatos a través de las redes sociales.

Las causas del incendio aún no han sido determinadas, y tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones (PDI) están llevando a cabo una investigación para esclarecer los hechos. Este incidente se suma a una serie de incendios que han afectado a diversas localidades en Chile, incluyendo un reciente incendio que devastó más de 70 locales en La Vega Central y otros incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.

Con el regreso a clases programado para los estudiantes de educación básica y media en gran parte del país, la situación de los incendios forestales y urbanos sigue siendo una preocupación para las autoridades y la población.