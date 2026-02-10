El ascenso imparable de Bad Bunny: ¿Cómo su patrimonio supera los 100 millones y sigue creciendo con cada gira?

Bad Bunny se consolida como uno de los artistas más influyentes del mundo, generando ingresos millonarios a través de giras y streaming.

Benito Martínez, conocido artísticamente como Bad Bunny, ha alcanzado un estatus sin precedentes en la industria musical, evidenciado por su reciente actuación en el medio tiempo del Super Bowl LX, un evento que atrajo a 135,4 millones de espectadores, superando el récord anterior de Kendrick Lamar en 2025. Aunque no recibió compensación económica directa por su actuación, la visibilidad que le brinda el evento es invaluable.

El ascenso meteórico de Bad Bunny se ha traducido en un notable éxito comercial. A lo largo de su carrera, ha acumulado 18 Latin Grammys y seis Grammys, destacando su reciente premio al Mejor Álbum del Año. Su patrimonio, aunque no se conoce con exactitud, ha sido estimado por diversas fuentes, incluyendo Celebrity Net Worth, que lo sitúa por encima de los 100 millones de dólares. Esta cifra proviene principalmente de sus giras, streaming y colaboraciones con marcas de renombre.

En el último año, Bad Bunny se posicionó nuevamente como el Artista Global Top de Spotify, acumulando más de 19.800 millones de reproducciones, lo que se traduce en regalías estimadas en 30 millones de dólares. Sus giras han sido igualmente lucrativas; en 2022, su gira “World’s Hottest Tour (Un Verano Sin Ti)” y “El Último Tour del Mundo” recaudaron 435,3 millones de dólares. En 2024, continuó su éxito con el “Most Wanted Tour (Nadie Sabe lo que va a pasar Mañana)”, generando 200 millones de dólares.

Actualmente, su gira más reciente, el “DTMF World Tour”, que comenzó a finales de 2025, ya ha recaudado 107 millones de dólares en sus primeras fechas, posicionándose como la más taquillera de su carrera. Además, Bad Bunny ha establecido acuerdos comerciales significativos con marcas como Adidas y Gucci, lo que contribuye a su creciente fortuna.

En el ámbito inmobiliario, Bad Bunny ha realizado inversiones notables, incluyendo la compra de una mansión en Hollywood Hills por 8,8 millones de dólares en 2023 y otra residencia en Los Ángeles por 8,9 millones de dólares en 2024. Su éxito continuo en la música y los negocios lo mantiene como una figura central en el entretenimiento global.