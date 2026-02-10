Misteriosa muerte de conscripto de 20 años en brigada de Pozo Almonte genera preocupación y abre investigación

La Fiscalía Militar y la Policía de Investigaciones (PDI) están investigando la muerte de un soldado conscripto en la Segunda Brigada Acorazada “Cazadores”, ubicada en Pozo Almonte, Región de Tarapacá. El fallecimiento fue reportado oficialmente por la unidad militar el lunes, tras el deceso del conscripto Álvaro Sarmiento, de 20 años, quien perdió la vida la noche del domingo 8 de febrero mientras cumplía funciones de guardia.

Según un comunicado del Ejército, Sarmiento estaba realizando su turno de vigilancia en el recinto militar cuando ocurrió el incidente, cuyas circunstancias aún no han sido esclarecidas. Tras el suceso, la institución activó de inmediato los protocolos internos, que incluyeron la notificación a la familia del soldado y la entrega de todos los antecedentes a las autoridades competentes para facilitar la investigación.

“Se informó oportunamente a sus padres y se pusieron los antecedentes a disposición de la Fiscalía y de la Policía de Investigaciones”, señalaron desde la brigada. Además, se ha iniciado una investigación sumaria administrativa para colaborar en el esclarecimiento de los hechos y determinar posibles responsabilidades.

La Segunda Brigada Acorazada “Cazadores” ha expresado sus condolencias a la familia de Sarmiento y ha asegurado que se mantiene en contacto con sus seres queridos. También se están implementando medidas de apoyo y contención para la familia y los compañeros de servicio del conscripto fallecido.

En un desarrollo paralelo, se ha generado preocupación por la desaparición de otro conscripto de la misma unidad, Cristopher Ponce, cuyo paradero es desconocido. Según reportes de Cooperativa, Ponce debía reincorporarse a la brigada, pero no se presentó en la fecha prevista. Hasta el momento, no hay información pública sobre su ubicación, mientras las autoridades continúan las diligencias para dar con su paradero y esclarecer ambos casos.