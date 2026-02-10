EEUU intercepta petrolero Aquila II en el Océano Índico tras evadir bloqueo en el Caribe, reafirmando su poderío naval

Estados Unidos ha confirmado la captura del petrolero Aquila II en el océano Índico, el cual había eludido el bloqueo de embarcaciones en el Caribe, según informó el Departamento de Guerra del país.

El incidente ocurrió durante la noche del domingo 8 de febrero, cuando las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo una interdicción marítima y abordaron el Aquila II sin que se registraran incidentes. A través de sus redes sociales, el Departamento de Guerra detalló que el buque estaba operando en desafío a la cuarentena impuesta por el presidente Trump para los barcos sancionados en el Caribe. “Huyó, y nosotros lo seguimos. El Departamento de Guerra rastreó y localizó este buque desde el Caribe hasta el Océano Índico. Ninguna otra nación del planeta tiene la capacidad de imponer su voluntad en ningún ámbito”, afirmaron.

Las autoridades estadounidenses subrayaron su compromiso de localizar y detener embarcaciones que violen las sanciones, indicando que “por tierra, aire o mar, nuestras Fuerzas Armadas los encontrarán e impartirán justicia. Se quedarán sin combustible mucho antes de que puedan escapar de nosotros”.

A pesar de los recientes cambios en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, el país norteamericano ha mantenido su flota naval activa en el Caribe. En este contexto, se reportó un ataque a una supuesta narcolancha en el mar, cerca de Colombia, que resultó en la muerte de dos personas.

La captura del Aquila II representa el octavo barco incautado por Estados Unidos desde que se implementó el “bloqueo” de buques petroleros sancionados que partan o se dirijan a Venezuela en diciembre. Este es también el segundo petrolero capturado lejos del Caribe, después de que el mes pasado se decomisara un buque vinculado con Rusia en el Atlántico norte que había zarpado de Venezuela.