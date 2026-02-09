CMF actualiza pólizas del SOAP tras la Ley Jacinta, elevando indemnizaciones y modificando plazos de pago por accidentes

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha anunciado modificaciones al Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) tras la promulgación de la Ley Jacinta (21.797) el pasado 7 de febrero. Estas modificaciones buscan actualizar las normativas en relación con el seguro, en concordancia con los cambios introducidos por la Ley de Tránsito (18.490).

Entre las principales modificaciones, la Ley Jacinta incrementa las indemnizaciones en casos de fallecimiento, invalidez y gastos médicos derivados de accidentes de tránsito. Además, se reduce el plazo para el pago de indemnizaciones por fallecimiento de 10 a 7 días hábiles.

La CMF ha incorporado al Depósito de Pólizas dos nuevos códigos: la ‘Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes Personales causados por vehículos motorizados (SOAP)’, con el código POL320260028, y la ‘Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes Personales causados por vehículos motorizados con matrícula extranjera (SOAPEX)’, con el código POL320260029.

El SOAP es un seguro que proporciona cobertura en caso de muerte y lesiones corporales resultantes de accidentes en los que esté involucrado el vehículo asegurado. Por su parte, el SOAPEX es un seguro obligatorio para vehículos que ingresan temporalmente al país, ofreciendo las mismas coberturas que el SOAP.

Las nuevas coberturas establecidas son las siguientes: 600 UF por persona en caso de muerte, 600 UF por incapacidad permanente total, hasta 400 UF por incapacidad permanente parcial y hasta 600 UF para gastos médicos hospitalarios.

Además, la CMF ha actualizado las Circulares N°1459 y N°2121, que regulan el formato y contenido del certificado SOAP y SOAPEX, respectivamente, para incluir los nuevos códigos de seguros. Estas modificaciones aplican a todos los seguros SOAP y SOAPEX contratados a partir de la fecha de la nueva legislación.

Es importante señalar que los seguros contratados antes de la entrada en vigencia de la Ley Jacinta seguirán siendo válidos, manteniendo las condiciones originales de cobertura y plazos, y coexistirán con las nuevas pólizas hasta marzo de 2027.