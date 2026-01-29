Confirman hallazgo de avión de Satena en Colombia con 15 ocupantes fallecidos tras su desaparición en vuelo

Las autoridades colombianas han confirmado el hallazgo de los restos de un avión de la aerolínea Satena, que había desaparecido en el noreste del país con 15 personas a bordo, todas fallecidas.

George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, informó a Noticias Caracol que campesinos de la aldea de Curasica, en el municipio de Playa de Belén, localizaron la aeronave estrellada. Quintero declaró: “Encontraron completamente desecha esta aeronave y al momento no nos dan reporte de ninguna persona viva”. En este momento, Medicina Legal, la Fiscalía y otros organismos están trabajando en la recuperación de los cuerpos en la zona del accidente.

El avión siniestrado es un Beechcraft 1900 con matrícula HK4709, operado por la empresa Searca. La aeronave, que transportaba a trece pasajeros y dos tripulantes, había despegado el miércoles desde Cúcuta con destino a Ocaña. Según un comunicado de la aerolínea, el vuelo NSE 8849 partió a las 11:42 hora local (13:42 hora de Chile) y tenía programado aterrizar a las 12:05 (14:05 en Chile). Sin embargo, el último contacto con el control de tráfico aéreo se registró a las 11:54 horas (13:54 de Chile).

Posteriormente, la aerolínea comunicó que a partir de las 14:00 hora local (16:00 hora de Chile), el avión había agotado su tiempo de autonomía de vuelo, lo que generó preocupación sobre su estado. Las autoridades continúan con las labores de recuperación y han expresado sus condolencias a las familias de las víctimas.