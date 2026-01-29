Nueve excursionistas extraviados en el Cerro El Carbón son encontrados sanos y salvos por equipos de rescate

Nueve personas se extraviaron en el Cerro El Carbón, entre Huechuraba y Vitacura, tras desviarse del sendero principal.

Este miércoles por la tarde, específicamente a las 17:30 horas, Bomberos recibió un aviso sobre la situación de estas personas que se encontraban atrapadas en la zona. El incidente ocurrió cuando los excursionistas se salieron de la ruta principal, lo que les llevó a perderse en el cerro.

Inmediatamente, personal de rescate y Carabineros se movilizaron al lugar, dirigiéndose a la intersección de Camino La Pirámide con Santa Cruz, donde se había reportado el suceso. Según la información proporcionada por Carabineros y recogida por BioBioChile, las nueve personas fueron localizadas y se encuentran a la espera de ser rescatadas por los equipos de emergencia que están en la zona.

El Cerro El Carbón es un popular destino para excursionistas en la región metropolitana, conocido por sus rutas de senderismo y vistas panorámicas. Las autoridades han recordado la importancia de seguir las rutas señalizadas para evitar situaciones de riesgo como la que ocurrió este miércoles.