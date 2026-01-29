Ivette Vergara revela sentirse «utilizada» por Luis Jara tras distanciamiento y polémica con Fernando Solabarrieta

La periodista y animadora Ivette Vergara ha hablado sobre su distanciamiento con el cantante y presentador Luis Jara, una relación que se ha visto afectada desde 2024, cuando dejaron de comunicarse. Vergara, quien había mantenido una cercanía con Jara, reveló en el programa “Que te lo digo” que la ruptura de su amistad se produjo tras una entrevista que concedió a Jara poco después de su separación de su esposo, Fernando Solabarrieta.

En esa entrevista, se abordaron temas delicados que generaron tensiones entre Jara y Solabarrieta, quien en su momento expresó su descontento, afirmando: “Ella (Ivette) da una entrevista a alguien que yo consideraba mi amigo, que dejó de serlo para siempre… Su única amistad es con la televisión y su ego… Él no tiene más amigos que su ego”. Estas declaraciones reflejan la gravedad del conflicto que se desató entre los tres.

Ivette Vergara, al referirse a la situación actual, comentó que no ha tenido contacto con Jara desde la polémica. “No era una pelea mía y la verdad, es que yo de Lucho después no supe nunca más… Si es una pelea de ellos, la tienen que resolver ellos, pero de ahí yo no supe nunca más (de Jara), entonces digo ‘si poh’… te sientes utilizada, claro que sí”, confesó la animadora, evidenciando su descontento por la falta de comunicación.

Además, Vergara subrayó que la actitud de Jara le ha afectado emocionalmente, dado que él es el padrino de uno de sus hijos, lo que añade un nivel de complejidad a la situación. “Es el padrino de mi hijo, entonces también hay un cariño, pero si tiene algún problema con Fernando es un problema con él y no tengo que ver yo, no tienen que ver mis hijos. Son cosas que entre adultos se tienen que solucionar”, afirmó.

Con estas declaraciones, Ivette Vergara confirma que, hasta la fecha, no ha habido reconciliación con Luis Jara, a pesar de que el conflicto inicial surgió por su relación con Fernando Solabarrieta. Cabe destacar que Vergara y Solabarrieta se reconciliaron el año pasado, tras haber enfrentado una profunda crisis en su relación.