Música y solidaridad se unen en el concierto “Biobío se levanta” para ayudar a damnificados por incendios forestales

El concierto solidario “Biobío se levanta” se llevará a cabo el 1 de febrero en Concepción para ayudar a las familias afectadas por incendios forestales.

Desde el Centro de Acopio de Punta de Parra, en Tomé, las organizaciones Hogar de Cristo, TECHO-Chile y Movidos x Chile han convocado a la comunidad a participar en el evento musical que se desarrollará en el Club Hípico de Concepción. Este concierto tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a las más de 2,000 viviendas destruidas y a las miles de familias que aún requieren asistencia tras la emergencia provocada por los incendios forestales en la región.

Durante la presentación del evento, los alcaldes de Talcahuano, Hualpén y Tomé, junto a voceros y voluntarios, compartieron el impacto devastador que han dejado los incendios, subrayando la necesidad urgente de ayuda. El capellán del Hogar de Cristo enfatizó la relevancia de este evento, afirmando que “es importante este evento que se va a realizar el primero de febrero, porque mantiene en alto la visibilización de la emergencia que sigue todavía muy presente”. Además, destacó que los fondos recaudados se destinarán a la construcción de viviendas de emergencia y a su equipamiento con lo necesario para las familias afectadas.

El evento contará con la participación de varios artistas nacionales y locales, como Macha y el Bloque Depresivo, Entremares, Sinaka, Pablito Pesadilla, Garras de Amor y Katteyes, quienes se han sumado de manera gratuita a esta causa. El capellán de TECHO-Chile, Benjamín Donoso, también resaltó la importancia de la solidaridad en este proceso de reconstrucción, afirmando que “la solidaridad se ha manifestado en terreno y estamos trabajando por una reconstrucción más adecuada, como todos los damnificados merecen”.

Los organizadores han indicado que todos los fondos recaudados se utilizarán para la construcción de viviendas de emergencia, así como para proporcionar kits de alimentación e higiene a las zonas más afectadas, incluyendo Penco, Tomé, Florida, Lirquén, Punta de Parra, Quillón y Ránquil.

El concierto “Biobío se levanta” abrirá sus puertas a las 15:00 horas y las entradas están disponibles a través de tuacceso.cl, con precios que oscilan entre $10,000 y $20,000. Además, el evento será ampliamente promocionado en las redes sociales de las municipalidades, artistas y organizaciones involucradas, buscando no solo reunir recursos, sino también ofrecer apoyo emocional y esperanza a las familias que continúan enfrentando las secuelas de esta crisis.