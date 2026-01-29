Andrónico Luksic Craig deja el directorio de Antofagasta Minerals y es reemplazado por Andrónico Luksic Lederer

Antofagasta PLC anunció la salida de Andrónico Luksic Craig de su directorio, un cambio significativo en la dirección de la compañía minera.

Andrónico Luksic Craig, quien ha sido parte fundamental del equipo que posicionó a Antofagasta Minerals entre las diez principales productoras de cobre a nivel mundial, ha decidido renunciar a su cargo en el directorio de la matriz de la empresa, que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres. En su carta de renuncia, Luksic expresó su agradecimiento y orgullo por haber contribuido al crecimiento del grupo, destacando que es momento de dar paso a nuevas generaciones en la dirección estratégica de la compañía. “Tomo esta decisión con la convicción de que, habiendo superado ya los 70 años, es momento de dar paso a las nuevas generaciones”, afirmó.

El directorio de Antofagasta PLC ha nombrado a Andrónico Luksic Lederer como su sucesor, quien asumirá el cargo a partir del 1 de marzo. Luksic Lederer, que se unió al Grupo Minero en 2006, ha desempeñado desde 2015 el rol de vicepresidente de Desarrollo y ha sido miembro del Comité Ejecutivo de Antofagasta Minerals. A partir del 1 de febrero de 2026, Luksic Lederer dejará su puesto actual para dedicarse a inversiones y desarrollo de nuevos negocios en Quiñenco S.A., además de asumir como director de Antofagasta PLC.

Jean-Paul Luksic, presidente del directorio, agradeció a Andrónico Luksic Craig por su valiosa contribución durante los últimos 12 años y expresó su satisfacción por la incorporación de Luksic Lederer al directorio. “Su amplia experiencia será de gran beneficio para la empresa en los próximos años”, destacó, resaltando su papel en la supervisión de transacciones estratégicas y el impulso de proyectos clave en el área de exploraciones, especialmente en Perú.

Antofagasta PLC también es la matriz del Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB), lo que subraya su importancia en el sector minero y de transporte en la región.