Estafador de un millón de pesos por viaje desde aeropuerto intentó embestir a Carabineros tras ser descubierto por turistas

Un hombre fue detenido por Carabineros en Santiago tras estafar a tres ciudadanos estadounidenses, a quienes ofreció un servicio de transporte desde el Aeropuerto Internacional de Santiago a un hotel por un millón de pesos.

El incidente ocurrió este domingo, cuando las víctimas, una mujer y dos hombres adultos, solicitaron ayuda a los Carabineros mediante señas, indicando que habían sido estafados. Según el informe policial, alrededor de las 07:45 horas, los efectivos de Carabineros observaron un vehículo que salía del aeropuerto, en el cual se encontraban los tres turistas. Al intentar fiscalizar el automóvil, el conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga, lo que llevó a los Carabineros a iniciar un seguimiento controlado.

El seguimiento culminó en la intersección de calle Atacama con pasaje Santa Ana, en la comuna de Pudahuel, donde el conductor detuvo el vehículo. En ese momento, los tres ocupantes lograron descender del automóvil. Sin embargo, el hombre intentó evitar su captura realizando maniobras de retroceso y tratando de embestir a los Carabineros, aunque terminó chocando contra un poste de luz.

Ante la situación de peligro, dos Carabineros hicieron uso de su arma de servicio, hiriendo al hombre, quien fue detenido y posteriormente trasladado por personal del SAMU a un centro asistencial. El detenido, de nacionalidad chilena, tiene un historial delictivo que incluye 34 detenciones previas, de las cuales 14 son por el delito de estafa. Se espera que en las próximas horas el individuo pase a control de detención.

Este caso resalta la importancia de la vigilancia y la rápida respuesta de las autoridades en situaciones de estafa, especialmente en áreas con alta afluencia de turistas.