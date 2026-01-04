Canciller van Klaveren asegura que no hay chilenos afectados tras intervención militar en Venezuela y activa línea de atención

El canciller Alberto van Klaveren se pronunció sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que resultó en la detención de Nicolás Maduro, quien será llevado ante la justicia estadounidense. Durante su intervención, el canciller informó que el Gobierno chileno ha habilitado una línea de atención especial para los ciudadanos chilenos que se encuentran en Venezuela, asegurando que hasta el momento no han recibido reportes de situaciones complicadas que afecten a estos ciudadanos.

Van Klaveren destacó que el Ministerio de Relaciones Exteriores está en contacto con la Embajada de Chile en Colombia para obtener información sobre los chilenos en Venezuela. “Se pueden acercar y utilizar las vías que están abiertas. Tenemos una línea telefónica especial y también estamos disponibles a través de redes sociales. Nuestra dirección general consular está absolutamente pendiente de eso”, afirmó el canciller, quien también mencionó que hay instrucciones claras para atender cualquier necesidad que pueda surgir.

En relación a la posible reestabilización de las relaciones diplomáticas con Venezuela tras la intervención, el canciller aclaró que la decisión fue tomada por el gobierno de Maduro y que Chile siempre ha tenido la intención de mantener relaciones con el país vecino.

Van Klaveren también se refirió a las comunicaciones del Presidente Gabriel Boric con otros líderes internacionales, indicando que ha tenido varias conversaciones con el presidente colombiano Gustavo Petro, así como una llamada del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Además, se espera una conversación con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en las próximas horas. También se han mantenido contactos con asesores de Brasil y México para coordinar posibles conversaciones a nivel presidencial.

Finalmente, al ser consultado sobre la postura del presidente electo José Antonio Kast, quien ha valorado positivamente la intervención militar estadounidense, el canciller se limitó a señalar que no le corresponde comentar sobre las declaraciones del presidente electo, pero reafirmó que la posición de Chile se basa en principios históricos de rechazo al uso de la fuerza en la región.