China exige a Estados Unidos la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras su captura en Venezuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha solicitado la “liberación inmediata” del presidente venezolano Nicolás Maduro, tras su captura en una intervención militar llevada a cabo por Estados Unidos el pasado viernes en Venezuela. En un comunicado, el gobierno chino instó a Washington a cesar sus intentos de “subvertir el régimen venezolano” y a resolver la situación a través del diálogo y la negociación.

Las autoridades chinas expresaron su “grave preocupación” por lo que consideran una “detención forzosa y deportación” de Maduro y su esposa, Cilia Flores, calificando estas acciones como una “clara violación del derecho internacional”. En su declaración, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmó: “China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y su esposa, y que se detengan los intentos de subvertir el régimen venezolano”.

Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió la liberación inmediata de Maduro y Flores durante una reunión del Consejo de Defensa de la Nación, que fue transmitida por la televisión pública. Rodríguez reafirmó que Maduro es el “único presidente de Venezuela” y denunció lo que calificó como una “violación a la soberanía del país”. En su discurso, instó a la movilización popular y al despliegue de las instituciones del Estado, afirmando que el pueblo y las fuerzas armadas deben estar activados en respuesta a la situación.

Rodríguez también hizo hincapié en la importancia de la independencia nacional, citando la herencia de Simón Bolívar, y destacó el apoyo internacional que ha recibido Venezuela, mencionando a países como China y Rusia, así como a naciones de América Latina, el Caribe, África y Asia.

Durante la reunión, el Consejo de Defensa aprobó un decreto de declaración de Conmoción Externa, que fue previamente firmado por Maduro y que se someterá a validación ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Rodríguez anticipó que este proceso podría completarse en las próximas horas, subrayando que la población venezolana tiene una “muy alta conciencia” sobre la importancia de los recursos energéticos del país.