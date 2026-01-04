Fuerzas Armadas de Venezuela respaldan a Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras captura de Nicolás Maduro por EE.UU.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela ha designado a Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Este anuncio fue realizado el domingo por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien leyó un comunicado en televisión en el que se menciona un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena a Rodríguez asumir el poder por un periodo de 90 días. Padrino denunció que durante lo que calificó como un “cobarde secuestro” de Maduro, varios miembros de su equipo de escoltas, así como militares y civiles, fueron asesinados “a sangre fría”.

El ministro de Defensa también respaldó el decreto de estado de conmoción exterior que, según Rodríguez, fue promulgado por Maduro con el objetivo de “garantizar la gobernabilidad del país”. En su mensaje, Padrino instó a la población a reanudar sus actividades económicas, laborales y educativas en los próximos días, afirmando que “la patria debe encaminarse sobre su riel constitucional”.

En la capital venezolana, Caracas, las calles se presentaron desiertas y tranquilas este domingo, con muchos comercios cerrados y algunas filas en mercados y farmacias, lo que refleja la incertidumbre que vive el país en este momento crítico.