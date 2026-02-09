Cuatro condenados a 19 años de cárcel por tráfico de éxtasis desde España a Santiago, revela el Poder Judicial

Un hombre y tres mujeres han sido condenados por el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago por tráfico de drogas, un delito que se cometió en noviembre de 2023 en Pudahuel.

Según el Poder Judicial, la investigación se inició cuando una de las acusadas llegó al Aeropuerto de Santiago tras un vuelo desde Madrid, España. Al ser sometida a un control, se descubrió que llevaba un paquete de plástico adherido a su abdomen, que contenía 3.2 kilos de MDMA, conocido como éxtasis, tras dar positivo en una prueba de campo.

A raíz de la información proporcionada por la detenida, el Ministerio Público autorizó la implementación de medidas de agente encubierto y entrega controlada para identificar y capturar a la persona que recibiría la droga. Las autoridades se dirigieron a un departamento en la calle Lira, en Santiago, donde el paquete fue recibido por las otras dos mujeres involucradas en el caso. Estas tenían la responsabilidad de entregar el estupefaciente al imputado masculino.

El hombre fue contactado a través de WhatsApp y se presentó en el domicilio, donde fue detenido por los funcionarios policiales en el momento en que recibió la droga.

El tribunal impuso penas severas a los condenados: el hombre y una de las mujeres fueron sentenciados a diez años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, además de multas de 300 y 200 UTM, respectivamente. Otra de las acusadas fue calificada como coautora del delito y condenada a cinco años de cárcel, junto a una multa de 100 UTM. Por último, la tercera imputada recibió una pena de cuatro años de presidio efectivo y también deberá pagar una multa de 100 UTM.