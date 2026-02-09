Salud investiga caso de Hantavirus en Penco y llama a la calma tras fallecimiento de joven de 22 años

La Seremi de Salud ha iniciado una investigación epidemiológica-ambiental tras la confirmación de un caso de hantavirus en la región del Bío Bío, afectando a un joven de 22 años de Penco.

El afectado, Matías Uribe, había estado colaborando con los damnificados del megaincendio en Lirquén. La investigación busca identificar los factores de exposición que pudieron haber contribuido a su contagio, dado que el período de incubación del hantavirus puede extenderse hasta 45 días antes de que aparezcan los síntomas.

La autoridad sanitaria ha instado a la población a mantener la calma, subrayando que “no se ha evidenciado una relación causal entre incendios forestales y la presencia de este caso de hantavirus”. Además, se ha anunciado que se intensificará la educación sanitaria en la comuna para prevenir futuros contagios.

Andrea Gutiérrez Aravena, encargada regional de la Unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud del Bío Bío, confirmó que el laboratorio del Hospital Regional de Concepción, acreditado para la detección genética del hantavirus, identificó el primer caso del año en la región. “Se confirmó al finalizar la tarde de ayer, correspondiente a una persona de sexo masculino, 22 años, domiciliado en la comuna de Penco”, indicó Gutiérrez.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, también se refirió al caso, señalando que el joven se presentó en el servicio de atención médica, donde se le realizaron exámenes y test rápidos. Aguilera advirtió que el hantavirus es una enfermedad grave que requiere atención especializada y puede tener consecuencias fatales. “El hantavirus tiene un período de incubación que puede ser de hasta seis semanas”, agregó.

Según el municipio de Penco, el padre del joven fallecido informó que Matías había mostrado síntomas gastrointestinales, fiebre y cefalea antes de su ingreso al Hospital de Lirquén. Al llegar, presentaba compromiso de conciencia e hipotensión. Tras realizarle exámenes de laboratorio y una radiografía de tórax, los médicos sospecharon de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, lo que llevó a gestionar su traslado al Hospital Las Higueras para atención más compleja. Sin embargo, mientras esperaba el traslado, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y, a pesar de los esfuerzos de reanimación, se constató su fallecimiento.

Para prevenir nuevos contagios, las autoridades recomiendan a quienes habitan o transitan en áreas rurales o semirurales ventilar los espacios cerrados antes de ingresar, limpiar superficies con agua y cloro, y mantener los alrededores de las viviendas libres de malezas y basura. También se aconseja almacenar alimentos y agua en envases herméticos, y para quienes acampan, elegir lugares limpios y evitar el consumo de frutos silvestres.

En la región del Bío Bío, se han registrado tres casos confirmados de hantavirus en lo que va del año, de los cuales uno resultó en fatalidad, lo que representa una letalidad del 33,3%.