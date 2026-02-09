Gabriel Urzúa revela la sincera razón detrás de su participación en Fiebre de Baile: la necesidad económica lo llevó a aceptar

Gabriel Urzúa, actor y finalista de “Fiebre de baile”, revela las razones detrás de su participación en el programa de CHV, que se prepara para una segunda temporada.

En una reciente entrevista para el programa “Sin editar”, Urzúa compartió que su decisión de unirse al estelar fue impulsada por la necesidad económica, afirmando que “nunca hice un personaje”, lo que le generó cierta incomodidad al inicio. El actor, conocido por su trabajo en “Generación 98”, fue honesto al explicar que su situación laboral había sido complicada: “Tenía un año muy malo y fue como ‘ya, salió Fiebre de baile, hablé con la agencia y ‘qué atroz conchesumadre’’; pero estaba tan mal”.

Urzúa detalló que había pasado todo el año sin trabajo en teleseries o películas, lo que lo llevó a aceptar la oferta del programa. “Es heavy porque uno le pregunta a los actores ‘¿qué cambiarías?’ y te dicen ‘nuestra pega es súper maldita, porque puedes estar seis meses sin pega… y después, piola’“, comentó, reflejando la incertidumbre que enfrentan muchos en la industria.

Al aceptar participar, el actor pensó que su tiempo en el programa sería breve, estimando que duraría un mes y que con eso podría obtener un ingreso que le permitiera cerrar el año de manera más estable. Sin embargo, su desempeño lo llevó a la final, extendiendo su participación a cuatro meses y aumentando su recompensa económica.

A pesar de su éxito en el programa, Urzúa dejó claro que no tiene planes de regresar a un formato similar, ni a la segunda temporada de “Fiebre de baile”, afirmando que “ni nada” está en su agenda por el momento.