Cuba enfrenta crisis turística: aerolíneas informadas de falta de combustible por sanciones de Estados Unidos y problemas económicos

Las autoridades cubanas han comunicado a las aerolíneas que a partir de la medianoche de este lunes se suspenderá el suministro de queroseno en la isla, una medida que responde al “asedio petrolero de Estados Unidos”. Esta situación se produce en un contexto crítico para el turismo, una de las principales fuentes de ingresos de Cuba, que aún no se ha recuperado completamente desde la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.

El Kremlin ha confirmado que actualmente hay alrededor de 4,000 turistas rusos en Cuba, a quienes se les brindará asistencia para su regreso. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, destacó que “tanto por canales diplomáticos como por otras vías, mantenemos intensos contactos con los amigos cubanos” y subrayó que “la situación en Cuba es realmente crítica”. Peskov también señaló que las sanciones impuestas por Estados Unidos están generando “grandes dificultades para el país” y que Moscú y La Habana están explorando “posibles vías para solucionar estos problemas, o al menos, paliarlos”.

El Gobierno cubano ha emitido un aviso oficial a las aerolíneas internacionales, indicando que el déficit de queroseno afectará a todos los aeropuertos internacionales de la isla. Este aviso, conocido como Notam, tiene una validez de un mes, desde el 10 de febrero hasta el 11 de marzo. La falta de combustible para la aviación podría impactar severamente en el ya debilitado sector turístico, que ha estado lidiando con las consecuencias de la pandemia, las sanciones estadounidenses y problemas económicos internos que han deteriorado la calidad de los servicios ofrecidos.

Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 29 de enero una orden que amenazaba con imponer aranceles a los países que suministraran petróleo a Cuba, argumentando que la isla representaba un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Actualmente, Cuba produce solo un tercio de sus necesidades energéticas, dependiendo de importaciones de Venezuela, que en 2025 representaron aproximadamente el 30% del total, así como de México y Rusia en menor medida.