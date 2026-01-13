Santiago se prepara para enfrentar nueva ola de calor: máximas de hasta 34°C pronosticadas para este fin de semana

Santiago se alista para una nueva ola de calor que podría alcanzar hasta 34°C durante el fin de semana, según el meteorólogo Jaime Leyton.

La capital chilena experimentará un aumento significativo en las temperaturas a partir de este martes, con una máxima estimada de 33°C en la Región Metropolitana. Leyton, meteorólogo de Mega, advirtió que este incremento cumple con los criterios técnicos para declarar una nueva ola de calor. “No hay ninguna condición que pueda detener esta alza de temperaturas”, afirmó el especialista, aunque indicó que el miércoles se prevé una pausa en el fenómeno, con un cielo despejado y temperaturas agradables que rondarán los 29°C.

El jueves, las temperaturas volverán a ascender levemente, alcanzando los 30°C, antes de que se instale un nuevo episodio de calor extremo a partir del viernes 16 de enero. Durante este periodo, se anticipa que las temperaturas superen los 33,2°C durante al menos tres días consecutivos, con máximas cercanas a los 34°C tanto el viernes como el sábado y el domingo.

Leyton también destacó que las altas temperaturas no solo se sentirán durante el día, sino que las noches serán cálidas, con temperaturas que rondarán los 25°C a las nueve de la noche, lo que podría dificultar el descanso de los habitantes de la ciudad.

Ante este panorama, las autoridades han instado a la población a extremar las medidas de autocuidado, recomendando evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación, mantenerse bien hidratados y prestar especial atención a grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.