Colo Colo denuncia grave acto discriminatorio en voleibol tras partido contra la UC y exige sanciones federativas

El Club Social y Deportivo Colo Colo ha elevado a instancias federativas una denuncia por conducta discriminatoria ocurrida en un partido de la Liga A1 de voleibol femenino. El incidente tuvo lugar el 10 de enero de 2026, durante el encuentro de cuartos de final contra Universidad Católica, según un comunicado emitido por la institución.

La denuncia se centra en los gritos y gestos ofensivos dirigidos a la jugadora Beatriz López, los cuales habrían sido proferidos desde la galería, atacando su condición física. Colo Colo informó que el hecho fue notificado al cuerpo arbitral en el momento de su ocurrencia, quedando constancia oficial de lo sucedido. Además, el club cuenta con registros audiovisuales que respaldan su acusación ante la Federación de Voleibol de Chile (Fevochi).

El reclamo fue presentado bajo el amparo del Decreto Supremo N°22, que regula y sanciona conductas discriminatorias en el ámbito deportivo nacional. En su declaración, la dirigencia de Colo Colo afirmó: “hemos presentado un reclamo formal ante la Federación de Voleibol de Chile (Fevochi), en el marco del Decreto Supremo N°22 por una conducta discriminatoria sufrida por nuestra jugadora de la rama de Voleibol, Beatriz López, durante un partido oficial de la Liga A1”.

El comunicado también destaca que los hechos denunciados “afectaron su dignidad y el normal desarrollo del partido”, lo que subraya la gravedad de la situación en un contexto competitivo oficial. En consecuencia, Colo Colo ha solicitado que se inicie el procedimiento disciplinario correspondiente y que se evalúen las sanciones pertinentes según el reglamento.

“Como institución, consideramos inaceptable cualquier forma de discriminación, humillación o violencia dentro del deporte”, enfatizó el club en su comunicado. Desde el CSD Colo Colo, se explicó que la presentación busca no solo esclarecer lo sucedido en el partido ante la UC, sino también reforzar la aplicación efectiva de las normas vigentes en el voleibol chileno.

“Reafirmamos nuestro compromiso con un deporte inclusivo, respetuoso y libre de discriminación, y con la defensa de nuestros deportistas y sus derechos”, concluyó la declaración del Directorio Nacional.