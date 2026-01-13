Cierre histórico del Sename tras 46 años: nuevos organismos asumirán la protección de niños y adolescentes vulnerables

El Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile ha cerrado sus puertas tras 46 años de funcionamiento, transfiriendo sus responsabilidades a nuevas instituciones especializadas en la protección de niños y adolescentes.

El cierre definitivo del Sename se concretó el lunes 12 de enero, según lo informado por su portal web oficial. A partir de ahora, las funciones de protección de menores en situación de vulnerabilidad y de reinserción social de jóvenes infractores serán asumidas por dos nuevos organismos: el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Estos cambios son parte de un modelo de atención que se inició en 2020, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y que busca mejorar la atención y protección de los menores en el país.

El cierre del Sename se produce en un contexto de críticas hacia la gestión de la institución, que enfrentó denuncias de vulneraciones de derechos y una gestión cuestionada de los jóvenes infractores. La decisión de cerrar el Sename fue el resultado de un consenso alcanzado tras varias conversaciones y acuerdos, que culminaron en la finalización de sus operaciones.

María Eugenia Fernández, quien fue directora del Sename durante 2024 y 2025, destacó que “el cierre del Sename representa también un reconocimiento al trabajo de miles de funcionarias y funcionarios, así como de equipos colaboradores, que entregaron su compromiso y vocación al servicio de niños, niñas y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad”.

Con este cierre, el Estado chileno asume la responsabilidad de garantizar la reinserción de aquellos niños y adolescentes que enfrentan peligros y desafíos en la sociedad, marcando un nuevo capítulo en la atención de la infancia y adolescencia en el país.