Tensión y enfrentamientos: Princeso y Juan Pedro protagonizan pelea explosiva en ‘Mundos Opuestos’ antes del Juego de Salvación

El reality show “Mundos Opuestos” se encuentra en un momento decisivo con la inminente realización del Juego de Salvación, que determinará a los dos duelistas que se enfrentarán en la próxima eliminación. En este contexto, los participantes Chilota, Juan Pedro, José Pablo y Princeso, quien representa a Samira, ofrecieron declaraciones que reflejan la tensión que se vive en la competencia.

Juan Pedro, conocido como el “Hijo de Zeus”, expresó su descontento por ser catalogado como débil, afirmando: “Estoy molesto porque me catalogan de débil pero soy una de las personas que no llora, que no reclama, mientras otros son más fuertes y lloran o quieren irse eliminados”. Durante un intercambio de palabras, el uruguayo lanzó una advertencia a Princeso, instándole a tener cuidado con sus comentarios: “No te hagas el vivo, ten mucho cuidado con lo que hablás y con quién hablás. Me andas faltando el respeto desde adentro de la casa. Eres un cag…, te vienen cuidando el c… desde que entraste”.

Princeso, por su parte, no se quedó callado y respondió: “No olvides que la estrella acá y afuera soy yo, no tú. El rating soy yo”, lo que provocó la ira de Juan Pedro, quien se acercó a confrontarlo, siendo contenido por sus compañeros. Eyal, otro participante, aconsejó a Princeso que “o te callas o vas a enfrentarlo”.

En el desarrollo de la competencia, los participantes debían rescatar y armar cinco testimonios en un circuito que requería equilibrio y habilidades para trepar. En la primera ronda, Juan Pedro se enfrentó a Chilota, logrando la victoria, mientras que Princeso fue derrotado por Jota, quien le sacó una considerable ventaja. Como resultado, Chilota y Princeso, en representación de Samira, se enfrentarán en el duelo de eliminación programado para mañana.

Tras la competencia, Princeso continuó provocando a Juan Pedro, diciendo: “Yo no ando llorando para que me eliminen”, y haciendo gestos de llanto, lo que llevó a un nuevo enfrentamiento. Juan Pedro, al acercarse a Princeso, le advirtió: “Las cosas me las decís en la cara, ¿me escuchaste?” La situación escaló cuando Princeso intentó alejar a Juan Pedro, lo que provocó que este último exclamara: “¡A mí no me ponés la mano encima!”. La tensión aumentó y ambos participantes fueron separados por sus compañeros, aunque Princeso terminó en el suelo, lo que llevó a la intervención de Producción para evitar una agresión física.

En medio de la confrontación, Leonardo Vallana comentó: “Anda puro llorando… si ya tiene los 25 millones, que se vaya no más”, mientras Juan Pedro se defendía diciendo: “yo no lo toqué” y se disculpaba por el tenso momento. Sin embargo, la reconciliación entre ambos no tardó en llegar. Más tarde, Princeso se acercó a Juan Pedro para entregarle una invitación a su cumpleaños, expresando: “Lamento que las cosas se hayan dado así. Te lo quería entregar antes de la pelea, estás invitado”. Juan Pedro aceptó la invitación y sugirió que a partir de ahora se traten con respeto.