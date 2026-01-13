Young Cister brilla en la lista “Artists to Watch 2026” de Spotify con su éxito “QLOO” y conquista al público

El artista chileno Young Cister ha sido incluido en la lista “Artists to Watch 2026” de Spotify con su canción “QLOO*”, destacando su creciente influencia en la música urbana.

La selección fue realizada por los editores globales de Spotify, quienes eligieron a los artistas que han tenido un impacto significativo en la escena musical internacional. La inclusión de “QLOO*” en esta prestigiosa lista resalta cómo Young Cister ha llevado su sonido a nuevos horizontes, contribuyendo a la evolución de la música a nivel global.

Este reconocimiento llega en un momento destacado para el cantante, quien también fue telonero del aclamado Bad Bunny en su tercer concierto en el Estadio Nacional, donde fue recibido con entusiasmo por más de sesenta mil asistentes. Young Cister, junto a un famoso dúo de reggaetón, tuvo la oportunidad de abrir el evento, consolidando su presencia en la industria musical.

La playlist “Artists to Watch 2026” reúne una selección de canciones que cruzan géneros y culturas, anticipando nuevos sonidos en la música. Según Spotify, los criterios para la selección incluyen la capacidad de los artistas para reescribir las reglas del pop, aportar energía al hip-hop y fusionar sonidos globales en propuestas innovadoras. La lista abarca una variedad de géneros, incluyendo sonidos latinos, country, dance, pop y R&B.

Además, Young Cister se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio titulado “LA CIUDAD NUNCA DUERME*”, que se espera genere un gran interés y éxito en plataformas de streaming.