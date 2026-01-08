Incendio en subterráneo de edificio en Santiago provoca evacuación de trabajadores y caos en el tráfico de la zona

Un incendio se desató la tarde de este jueves en un edificio ubicado en la calle Catedral, en el centro de Santiago, Región Metropolitana, lo que ha movilizado a personal de Bomberos para controlar la situación.

El siniestro se originó en el subterráneo del edificio de oficinas conocido como ‘Pasaje Catedral’, que se encuentra cerca de la Catedral de Santiago y alberga oficinas del Arzobispado. A las 17:50 horas, el fuego aún no había sido controlado, según informaron las autoridades.

Tras recibir la alerta, unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago se dirigieron rápidamente al lugar para atender la emergencia. Debido a la intensa emanación de humo, se llevó a cabo una evacuación preventiva de los trabajadores presentes en el edificio. Hasta el momento, no se han reportado personas afectadas por el incidente.

“De manera preventiva y conforme a los protocolos establecidos, se procedió a la evacuación de todos los trabajadores del Arzobispado que se encontraban en el edificio, sin registrarse personas lesionadas”, indicó la institución eclesiástica en un comunicado. Además, señalaron que se mantendrán atentos a los informes técnicos que permitan determinar las causas del incendio y evaluar los daños ocasionados.

Por su parte, la cuenta de X de Transporte Informa ha reportado restricciones en las pistas de la intersección de Bandera con Catedral, lo que ha llevado a desviar el tránsito desde Monjitas hacia el poniente por San Antonio al sur.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar para controlar el fuego y se espera que se brinde más información sobre las causas del incendio y su impacto en la comunidad.