Lady Gaga y The Weeknd podrían ser los encargados de la canción oficial del Mundial 2026: ¿Qué sorpresas traerán?

El Mundial FIFA 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, comenzará el 11 de junio y ya genera expectativas en torno a su canción oficial.

Con la cuenta regresiva ya activa en el sitio web oficial del evento, los rumores sobre la colaboración musical para el himno del Mundial han cobrado fuerza. Según informes de insiders y medios internacionales, se especula que Lady Gaga y The Weeknd podrían unirse para crear la canción oficial del torneo. Lady Gaga representaría a Estados Unidos, mientras que The Weeknd lo haría por Canadá.

Los rumores sobre esta colaboración comenzaron a circular el año pasado, cuando Lady Gaga lanzó su séptimo álbum de estudio titulado ‘MAYHEM’. En esa ocasión, The Weeknd compartió en su cuenta de X parte de la letra de una de sus canciones, lo que avivó las especulaciones sobre una posible colaboración entre ambos artistas. Recientemente, The Weeknd volvió a encender las expectativas al publicar una foto de Lady Gaga en Nueva York, lo que llevó a muchos a preguntarse si estaban trabajando juntos.

Durante una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, Gaga expresó su admiración por The Weeknd, lo que ha alimentado aún más los rumores. “Lo amo y eso es todo lo que voy a decir, digo, soy una gran admiradora de él”, comentó la artista, dejando abierta la posibilidad de una colaboración.

A pesar de que no hay confirmaciones oficiales por parte de los artistas ni de la FIFA, se espera que la organización busque repetir el éxito de la famosa canción ‘Waka Waka’ de Shakira, que se convirtió en un fenómeno global durante el Mundial de 2010. La FIFA tiene la intención de hacer del Mundial 2026 un evento de gran envergadura, y una colaboración entre Lady Gaga y The Weeknd podría ser clave para lograrlo.

Por el momento, no se ha confirmado ningún artista mexicano para el himno oficial, pero se anticipa que en las próximas semanas se revelarán más detalles sobre quiénes serán los encargados de representar a México en este importante evento deportivo.