Colo Colo se prepara para competir con la U por el fichaje de Octavio Rivero en el mercado de verano

El plantel de Colo Colo avanza en su pretemporada bajo la dirección de Fernando Ortiz, mientras se espera la llegada de nuevos refuerzos, especialmente un delantero.

Colo Colo, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol chileno, se encuentra en plena preparación para la próxima temporada. Hasta el momento, el equipo ha incorporado a Matías Fernández Cordero y al uruguayo Joaquín Sosa. Sin embargo, la búsqueda de un nuevo atacante sigue en marcha, y se espera que en los próximos días se concrete la llegada de un delantero que complemente la plantilla.

Este miércoles, durante una reunión del directorio de Blanco y Negro, se discutieron las posibles incorporaciones al equipo. Según reporta ESPN, se evaluaron cinco nombres, siendo Damián Pizarro el principal candidato para reforzar la delantera del Cacique.

Entre los nombres analizados, destaca el de Octavio Rivero, quien se perfila como un refuerzo inminente para la Universidad de Chile. Rivero, un conocido del fútbol chileno, está en proceso de gestionar su salida del Barcelona de Guayaquil. El delantero uruguayo tiene un historial en el país, habiendo llegado a O’Higgins en 2014, luego de lo cual tuvo una breve etapa en el extranjero antes de regresar a Chile para jugar en Colo Colo. Más recientemente, en 2022 y 2023, formó parte de Unión Española.

La situación de Rivero ha generado interés, ya que su regreso al fútbol chileno podría impactar en la competencia entre los equipos más importantes del país. La definición de su futuro se espera en los próximos días, mientras Colo Colo continúa su preparación para la nueva temporada.