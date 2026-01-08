Reencuentro explosivo: Claudia Conserva, Yasmín Vásquez y Maly Jorquiera revelan los bloqueos que las separaron y distanciaron

En un reciente episodio del programa “Hay que decirlo” de Canal 13, las exintegrantes del extinto programa “MILF”, Claudia Conserva, Maly Jorquiera y Yasmín Vásquez, abordaron abiertamente los conflictos que las separaron en el pasado. Durante la conversación, que tuvo lugar en un espacio conducido por Karla Constant, las panelistas revelaron detalles sobre la falta de comunicación que afectó su relación y cómo la pandemia exacerbó la situación.

Yasmín Vásquez, en un tono reflexivo, expresó: “Nos queríamos tanto, ¿por qué chucha nos peleamos? Podríamos todavía estar haciendo ‘MILF’”. Esta afirmación resonó entre las presentes, y Maly Jorquiera, con humor, retó a sus compañeras a responder la pregunta. La conversación giró en torno a cómo la falta de encuentros en persona durante la pandemia impidió que se resolvieran malentendidos. Claudia Conserva añadió que “tiene que ver con un problema de comunicación” y aunque no se profundizó en lo que faltó por discutir, se reconoció que la falta de comunicación puede afectar las relaciones personales.

Claudia Conserva también compartió que su reencuentro con Yasmín fue reciente, motivado por la decisión de su antigua casa televisiva de repetir los episodios de “MILF”. Para evitar conflictos relacionados con dinero y rumores, Conserva decidió enviar un mensaje a sus excompañeras aclarando que no tenía intenciones de involucrarse en esos temas. Sin embargo, Yasmín interpretó el mensaje como una propuesta para retomar el programa, lo que generó incertidumbre en Claudia.

En un momento más personal, Yasmín reveló que Claudia la había “pelado hasta que le dio hipo”, lo que fue confirmado por Conserva, quien admitió que bloqueó a Yasmín en redes sociales porque no quería saber nada de ella. “Por mi bienestar emocional, bloqueé a todas las personas donde podía aparecer la Yasmín”, confesó Claudia. Por su parte, Yasmín compartió que, a pesar de la distancia, siempre había deseado lo mejor para Claudia, incluso recordando un momento en el que pidió un deseo por ella en el Ganges, solo para ser bloqueada en Instagram tras enviarle una foto.

Este reencuentro y la discusión sobre sus diferencias han generado un renovado interés en la relación entre estas tres figuras de la televisión chilena, quienes, a pesar de sus conflictos pasados, parecen estar abiertas a la posibilidad de sanar viejas heridas.