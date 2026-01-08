Antonella Ríos comparte románticas fotos con nuevo galán y desata especulaciones entre sus seguidores sobre su relación

La actriz Antonella Ríos ha causado revuelo en las redes sociales al presentar lo que parece ser un nuevo romance, tras su mediático vínculo con Marcelo Barticciotto.

En el programa “Que te lo digo”, donde Ríos es panelista, se insinuó sobre su nueva relación, aunque la actriz había mantenido silencio al respecto. Sin embargo, recientemente decidió compartir en sus redes sociales unas fotografías románticas junto a un hombre que, según se ha informado, sería su nuevo interés amoroso. Las imágenes fueron tomadas durante el lanzamiento de Vodscene, una nueva plataforma de contenido para adultos.

En las postales, Antonella Ríos aparece sonriente y feliz junto a un hombre que se identifica en Instagram como @patri3k.bayas. Este nuevo galán cuenta con un modesto número de seguidores, apenas 749 en Instagram, y su presencia en TikTok es aún más limitada, con solo ocho seguidores y tres videos públicos.

Las imágenes han generado una ola de especulaciones entre los fanáticos, quienes han notado los gestos afectuosos de Ríos hacia su acompañante, acompañados de emojis de corazón en su publicación. Cabe recordar que la última relación conocida de la actriz fue con Marcelo Barticciotto, la cual se hizo pública tras un incidente que vivieron juntos a finales de 2024 en Ñuñoa.