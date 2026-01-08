Copec lanza plataforma que calcula el costo de combustible y peajes para viajes en auto, ¡planifica tu ruta ahora!

La empresa Copec, a través de su división de electromovilidad Voltex, ha presentado una innovadora plataforma que permite a los usuarios calcular el costo de combustible y peajes para sus viajes por carretera. Este nuevo servicio está diseñado para facilitar la planificación de rutas, proporcionando estimaciones precisas basadas en la información ingresada por el usuario.

Para utilizar la herramienta, los interesados deben acceder al planificador de viajes y proporcionar datos específicos sobre su trayecto, incluyendo el origen y el destino. Además, es necesario ingresar detalles del vehículo, como si es eléctrico o de combustión, su rendimiento en kilómetros por litro y el tipo de combustible utilizado, en caso de que aplique. Una vez que se han introducido todos estos datos, el usuario debe hacer clic en el botón “Planificar ruta”.

El sistema, tras procesar la información, ofrece un desglose completo que incluye el costo total estimado del viaje en relación al combustible y los peajes, así como la distancia total, el tiempo estimado de viaje, un mapa con la ruta más adecuada y la ubicación de puntos de control y ciudades cercanas.

Esta herramienta se suma a otras iniciativas de Copec en el ámbito de la electromovilidad y la sostenibilidad, buscando no solo facilitar la experiencia de los conductores, sino también promover un uso más eficiente de los recursos energéticos en el transporte. La plataforma está disponible para todos los usuarios que deseen planificar sus viajes de manera más informada y económica.