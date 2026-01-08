Sustancias: La soledad y el abandono familiar detrás del consumo de drogas en jóvenes adinerados, según Moncho Mazuela

Un grupo de adolescentes de familias adineradas se enfrenta a la soledad y el abandono familiar en la obra “Sustancias”, que regresa a Buenos Aires.

La obra “Sustancias”, escrita por el dramaturgo Andrés Sarria y dirigida por Moncho Mazuela, explora la vida de un grupo de jóvenes de 16 años que, a pesar de pertenecer a familias adineradas, sufren el vacío emocional y la falta de afecto de sus padres. Estrenada originalmente en 2003, la obra vuelve a presentarse en el Teatro San Ginés de Buenos Aires, con funciones programadas para los sábados de enero de 2026.

Mazuela, quien ha estado radicado en Argentina durante cuatro años, destaca que la pieza refleja un problema persistente: “el descuido de los jóvenes por parte de la familia y la escasa orientación que reciben del mundo adulto y educativo”. A través de la historia, los personajes se sumergen en un mundo de excesos y drogas, donde la diversión inicial se transforma en decadencia y tragedia.

“Sustancias” ofrece una nueva perspectiva sobre el consumo de drogas, tradicionalmente asociado a sectores de bajos recursos. “Los protagonistas son chicos de clases altas que, a pesar de tener acceso a muchos recursos, se encuentran completamente solos”, explica Mazuela. La obra muestra cómo, en un ambiente de fiestas y excesos, los jóvenes caen en el consumo de sustancias, lo que les lleva a enfrentar graves consecuencias.

El director también señala que, a lo largo de los años, el tema de las drogas se ha vuelto más tabú entre los jóvenes de clase alta. “Hoy en día, el problema se maneja de manera más oculta, con familias que envían a sus hijos fuera del país para evitar el escándalo”, comenta. En este contexto, la obra no emite juicios sobre el uso de drogas, sino que presenta las realidades y decisiones de los personajes, permitiendo que cada espectador forme su propia opinión.

La producción incorpora elementos tecnológicos contemporáneos, como proyecciones y comunicación a través de redes sociales, para enriquecer la experiencia teatral. Sin embargo, el mensaje central sigue siendo el mismo: la falta de conexión emocional y la irresponsabilidad de los adultos en la vida de estos jóvenes.

El elenco de “Sustancias” está compuesto por estudiantes de teatro, y la obra se desarrolla en un ambiente cerrado, donde los personajes se ven atrapados en un ciclo de fiestas y consumo. La falta de supervisión y el abandono familiar son temas recurrentes, reflejando una realidad que, según Mazuela, se hace evidente cuando ocurre una tragedia entre ellos.

La obra se presenta en el Teatro San Ginés, ubicado en Mallinkrodt 112, Providencia, y las entradas están disponibles a través de plataformas como Ticketmaster y Atrápalo. Con su regreso, “Sustancias” busca reavivar el debate sobre la soledad y el abandono en la juventud contemporánea.