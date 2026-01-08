Conductor escapa arrastrando manguera de bencinera tras hacer “perro muerto” y es detenido en Concepción

Un conductor en Concepción fue detenido tras huir de una estación de servicio con la manguera de combustible aún conectada a su vehículo.

El insólito incidente ocurrió el miércoles en la ciudad de Concepción, cuando un automovilista decidió abandonar una bomba de combustible sin desconectar la manguera. La acción provocó que la pistola del surtidor se desprendiera de su base, quedando enganchada al vehículo mientras el conductor se alejaba a gran velocidad. La escena fue captada en video y rápidamente se volvió viral en las redes sociales, lo que facilitó la identificación y captura del implicado al día siguiente.

Según informaron las autoridades, el conductor fue detenido por personal de Carabineros tras ser reconocido por las placas patentes de su vehículo, que no coincidían con la combinación alfanumérica habitual en Chile. El sujeto enfrentará cargos por adulteración de la placa patente, así como por estafa y daños al servicentro Aramco de Concepción.

Afortunadamente, no se reportaron heridos durante el incidente, y el automovilista logró escapar en el momento del suceso. Las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer todos los detalles relacionados con este curioso hecho.