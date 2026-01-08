Claire Brosseau, actriz canadiense, solicita eutanasia por depresión severa tras años de lucha contra su salud mental

La actriz y comediante canadiense Claire Brosseau ha solicitado la muerte asistida debido a su lucha prolongada contra la depresión y otros trastornos mentales.

Claire Brosseau, conocida por su trabajo en la comedia, ha hecho una petición al gobierno canadiense para acceder a la eutanasia, argumentando que su salud mental ha estado en un deterioro constante desde que tenía 14 años. La artista ha expresado que su situación se ha vuelto insostenible, afirmando que es difícil “escapar” de la depresión que la ha acompañado durante años. A pesar de sus esfuerzos por mejorar su calidad de vida, incluyendo la prueba de más de 25 medicamentos y diversas terapias, Brosseau ha encontrado poco alivio.

Los médicos han diagnosticado a la actriz con un trastorno alimenticio, ansiedad, depresión y un trastorno de personalidad, condiciones que han afectado gravemente su bienestar físico y mental. En 2021, Brosseau solicitó formalmente la muerte asistida, buscando poner fin a su sufrimiento. Sin embargo, en Canadá, la eutanasia está regulada y solo se permite en casos de enfermedades graves y terminales, lo que ha llevado al gobierno a rechazar su solicitud.

A pesar de la negativa, Brosseau continúa abogando por su causa. Se ha informado que, si se aprueba su solicitud, la eutanasia podría llevarse a cabo en marzo de 2027, cuando se espera que la legislación canadiense se amplíe para incluir a personas con problemas psiquiátricos. Esta situación ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes temen por su bienestar y apoyan su lucha por una mejor calidad de vida.