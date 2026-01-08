Contigo en la mañana sorprende y se lleva el primer lugar en rating matinal con mínima diferencia sobre Mucho Gusto

El programa “Contigo en la mañana” de Chilevisión se posicionó como el líder en el rating matinal, superando a su competidor más cercano por una diferencia mínima.

Durante el horario comprendido entre las 08:00 y las 13:00 horas, “Contigo en la mañana”, conducido por Julio César Rodríguez y Andrea Arístegui, alcanzó un promedio de 330.778 espectadores por minuto. Este resultado le permitió imponerse al programa “Mucho Gusto” de Mega, que, bajo la conducción de Karen Doggenweiler y José Antonio Neme, registró un promedio de 329.339 personas por minuto, lo que representa una diferencia de poco más de 1.400 televidentes.

Por su parte, el matinal de Canal 13, que es presentado por Priscilla Vargas y José Luis Repenning, obtuvo un promedio de 227.098 espectadores por minuto, mientras que el bloque matutino de TVN, que incluye “Buenos Días a Todos” y “El Medio Día”, se mantuvo en la última posición con un promedio de 123.036 televidentes por minuto.

Este nuevo liderazgo de “Contigo en la mañana” refleja la intensa competencia en el horario matutino de la televisión chilena, donde los programas buscan captar la atención de la audiencia con diversas propuestas y contenidos.