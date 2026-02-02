Asesinato de joven boliviano en San Felipe tras cena familiar genera preocupación por seguridad en la comuna

Un joven boliviano fue asesinado en San Felipe, región de Valparaíso, tras ser atacado con un arma blanca por desconocidos en la toma Yevide.

El homicidio ocurrió en la mañana del jueves, alrededor de las 6:30, cuando Carabineros recibió un aviso sobre un hombre herido con un objeto contundente y un arma blanca. Al llegar al lugar, los equipos del SAMU encontraron a la víctima, un ciudadano boliviano, con múltiples heridas de gravedad. Fue trasladado al Hospital San Camilo, donde se le diagnosticó una herida torácica penetrante que comprometía su pulmón, lo que lo dejó en riesgo vital. A pesar de los esfuerzos médicos, el joven falleció posteriormente.

Según la madre de la víctima, el ataque se produjo cuando regresaban de una cena familiar en un área mal iluminada. Relató que fueron seguidos por cinco individuos encapuchados, quienes intentaron asaltarlos y apuñalaron a su hijo por la espalda antes de huir sin llevarse nada.

El subprefecto Patricio Cuevas, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de Los Andes, indicó que se sospecha que los atacantes podrían ser extranjeros. En respuesta a este crimen, el Delegado Presidencial Provincial, Daniel Muñoz, expresó su pesar por lo sucedido y anunció que se están intensificando los patrullajes preventivos en la zona para mejorar la seguridad.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) está llevando a cabo las diligencias necesarias para recabar más información sobre el caso y determinar la identidad de los responsables del ataque.