Pronóstico del tiempo para este domingo 28: calor en la zona centro y lluvias en el sur del país

Se anticipan lluvias en varias regiones de Chile para el domingo 28 de diciembre, según la Dirección Meteorológica del país.

El informe meteorológico indica que el archipiélago de Juan Fernández experimentará cielos nublados durante todo el día, con temperaturas que oscilarán entre 15 y 19 grados Celsius, aunque no se prevén precipitaciones en esta zona. Por otro lado, Rapa Nui tendrá condiciones diferentes, con nubosidad parcial y temperaturas que variarán entre 20 y 28 grados. Se esperan chubascos ocasionales desde la mañana hasta la tarde en la isla.

En la zona central del país, las temperaturas continuarán en aumento, alcanzando hasta 33 grados Celsius. Sin embargo, no se pronostican lluvias para esta área durante el domingo. En Santiago, la capital, se espera un amanecer con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre 14 y 32 grados, sin chubascos previstos.

En el sur de Chile, el clima será mayormente nublado, con nubosidad parcial. Se anticipan chubascos en localidades como Torres del Paine y Punta Arenas, donde las condiciones climáticas serán más inestables.

Este pronóstico se enmarca en un contexto de variabilidad climática que ha caracterizado a la región en las últimas semanas, con temperaturas extremas y eventos de lluvia en diferentes zonas del país.