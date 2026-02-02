Gobierno asegura pagos y evita paro de camiones aljibe en La Araucanía tras compromisos de abono de deudas pendientes

Un correo del Ministerio del Interior evitó el paro de camiones aljibe en La Araucanía, programado para este viernes, tras meses de impagos.

Los propietarios de camiones aljibe que abastecen de agua a las zonas rurales de La Araucanía habían anunciado un paro debido a la falta de pago por sus servicios desde agosto. Sin embargo, la situación dio un giro cuando, en la noche del miércoles 24 de diciembre, recibieron un correo electrónico del Ministerio del Interior que prometía abonar la deuda pendiente.

La vocera del grupo de camioneros, Claudia Fernández, confirmó a La Radio que el compromiso del gobierno es realizar el pago de los meses adeudados, asegurando que “a más tardar este 30 de diciembre nos transferirán los dos meses más atrasados: agosto y septiembre. El último trimestre lo cancelarían en enero”.

Las gestiones para evitar el paro se intensificaron en los días previos a la Navidad, con reuniones entre los empresarios y las autoridades gubernamentales. El lunes, los afectados presentaron una carta ante la Delegación Presidencial de La Araucanía y la Contraloría Regional, advirtiendo sobre la inminente paralización de sus servicios.

A pesar de la decisión de deponer el paro, los camioneros han manifestado que permanecerán vigilantes respecto al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno, dejando abierta la posibilidad de retomar la medida de presión si los pagos continúan retrasándose.