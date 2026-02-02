¿Quiénes son las mujeres que recibirán automáticamente la compensación por expectativa de vida a partir de 2026?

La Reforma de Pensiones en Chile introducirá una compensación para mujeres por expectativa de vida, que comenzará a entregarse en enero de 2026. Este beneficio busca equilibrar las pensiones entre hombres y mujeres, considerando las diferencias en la esperanza de vida y las brechas que generan pensiones más bajas para las mujeres.

La compensación se aplicará a mujeres de 65 años o más que hayan cotizado y que reciban o hayan recibido una pensión de vejez o invalidez, siempre que no estén cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Según la información proporcionada por ChileAtiende, el beneficio se otorgará automáticamente a aquellas que cumplan con los requisitos, que incluyen haber realizado al menos una cotización al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) antes de cumplir 50 años. Sin embargo, esta condición no será aplicable a las pensionadas o afiliadas al Decreto N° 3.500 antes del 1 de agosto de 2025.

El monto mínimo de la compensación será de 0,25 UF y se pagará a partir de los 65 años, independientemente de si la persona se ha pensionado antes. El porcentaje del aporte dependerá de la edad de la beneficiaria y la causa de su pensión, de acuerdo con la siguiente tabla:

65 años : 100%

: 64 años : 75%

: 63 años : 50%

: 62 años : 25%

: 61 años : 15%

: 60 años: 5%

Para las pensionadas por trabajo pesado, se sumará la edad al 1 de enero de 2026 más los años rebajados por su labor. Para las jubiladas a partir del 2 de enero de 2026, se aplicará la misma tabla según la edad al momento de pensionarse. Es importante destacar que el pago será fijo en UF y estará sujeto a impuestos y cotizaciones de salud.

Este nuevo aporte se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por reducir las desigualdades en el sistema de pensiones, que históricamente ha afectado a las mujeres debido a su mayor expectativa de vida.