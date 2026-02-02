Romina Sáez denuncia brutal agresión en discoteque tras defender a su amiga: ‘Quedé inconsciente en el suelo’

La ex Mekano Romina Sáez denunció una agresión violenta que sufrió en una discoteca, la cual se desencadenó tras defender a una amiga de una mujer en estado de ebriedad.

Según lo relatado por Sáez en sus redes sociales, la situación comenzó cuando una mujer, visiblemente ebria, se acercó a increpar a una de sus amigas, lo que provocó una discusión que rápidamente escaló. La abogada explicó que se encontraba en el baño cuando ocurrió el primer enfrentamiento, y al regresar, su amiga le informó sobre la amenaza que había recibido: “Me dijo que me iba a matar”, relató Sáez.

Al intentar mediar en la situación, Sáez se acercó a la mujer para dialogar, pero antes de poder hacerlo, recibió un golpe con una botella en la cabeza. “No alcanzo a hacerle eso cuando siento un botellazo en la cabeza”, comentó la ex Mekano, quien tras el impacto perdió el conocimiento y terminó inconsciente en el suelo.

Romina Sáez criticó la falta de respuesta por parte del personal de seguridad del local, afirmando que “nadie se hizo cargo de la discoteca, nadie llamó a Carabineros, nadie llamó a la ambulancia”. La influencer expresó su preocupación por la falta de atención y apoyo en una situación tan grave, lo que resalta la necesidad de protocolos de seguridad más efectivos en lugares de entretenimiento.

Este incidente ha generado un amplio debate sobre la seguridad en discotecas y la responsabilidad de los locales en la protección de sus clientes, especialmente en situaciones de violencia. La denuncia de Sáez se suma a otros casos recientes de agresiones en espacios públicos, lo que pone de relieve la urgencia de abordar este tipo de problemas en la sociedad.