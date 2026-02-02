Francisca García-Huidobro sufre accidente de tránsito en su regreso a Primer Plano junto a panelistas, afortunadamente sin lesiones

Este domingo 1 de febrero, Francisca García-Huidobro hizo su esperado regreso al programa Primer Plano, aunque su llegada estuvo marcada por un accidente de tránsito en el que se vio involucrada.

La animadora, que viajaba en un vehículo junto a las panelistas Francisca Merino y Cecilia Gutiérrez, sufrió un choque cuando un auto no respetó un ceda el paso. Gutiérrez compartió detalles del incidente a través de sus historias de Instagram, donde mencionó: “Estoy en el canal y tuvimos una venida un poco accidentada con la Fran, con la Pancha Merino. Nos vinimos juntas y nos chocaron”.

Afortunadamente, el vehículo en el que se trasladaban era nuevo y de gran tamaño, lo que ayudó a mitigar las consecuencias del impacto. Gutiérrez comentó: “Afortunadamente veníamos en un auto grande, nuevo, que resistió bien el golpe, porque el otro auto quedó para la embarrada”.

Durante el programa, Julio César Rodríguez recordó el accidente y la reacción de sus colegas. Merino, por su parte, tomó el incidente con humor, afirmando: “Ya yo estoy acostumbrada a los topones”.

En su regreso, García-Huidobro expresó su satisfacción por estar de vuelta en el programa, señalando: “A mí me hace muy bien, así que espero que al programa también con un panel que no elegí yo”. En tono de broma, añadió: “Si queda la cagá, me puedo lavar las manos”, haciendo referencia a su anterior despedida del canal, donde Rodríguez no estuvo presente, y recordó que fue Julián Elfenbein quien la despidió en esa ocasión.