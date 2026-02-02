Paulo Díaz habla tras su regreso a River: Aclaró rumores de salida y reafirmó su compromiso con el club

Paulo Díaz regresó al campo tras tres meses de inactividad, jugando en el empate 0-0 de River Plate contra Rosario Central en el Torneo Apertura.

El defensor chileno Paulo Díaz volvió a la acción este domingo, participando en el partido que terminó en empate sin goles entre River Plate y Rosario Central, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura. Díaz, quien había estado ausente durante casi tres meses, ocupó la posición de central por izquierda debido a la falta del uruguayo Matías Viña.

Tras el encuentro, el jugador de 31 años compartió sus sentimientos sobre su regreso y abordó los rumores que lo vinculaban con una posible salida del club. En una entrevista con TNT Sports Argentina, Díaz expresó: “Se habló mucho de mi salida, pero estamos acá. Me siento muy contento en River, me siento bien físicamente. El partido de hoy fue difícil y creo que lo afronté de la mejor manera”.

El zaguero también reveló que a finales de 2025 se le sugirió que debía dejar el club, pero decidió enfocarse en su rendimiento, independientemente de su futuro. “En el tránsito de la salida me dije a mí mismo que tenía que trabajar bien a donde sea que vaya o para quedarme en River. Creo que lo hice de la mejor manera, le di vuelta la mano al técnico (Marcelo Gallardo) y hoy estoy acá, contento”, añadió.

Díaz confirmó su intención de permanecer en River Plate al menos durante el actual mercado de fichajes, afirmando: “Después se pueden dar otras cosas, pero hoy estoy enfocado acá. El técnico se me acercó a hablar y le dije que tenía las ganas de seguir”.

Con este regreso, el defensor chileno espera contribuir al equipo en el resto del torneo, mientras que River Plate busca mejorar su desempeño en la competición.